Amiga sequestrada com Marcelinho Carioca fala pela primeira vez e nega relacionamento: 'Amizade mesmo'

Mulher que foi sequestrada junto com Marcelinho Carioca, Tais Alcântara de Oliveira, negou viver um relacionamento com o ex-jogador. O vídeo gravado no cativeiro, que viralizou nas redes sociais, foi uma armação forçada pelos criminosos, garante ela.



O objetivo seria apontar o ex-marido de Tais, Márcio Moreira, como mandante do crime, informa o g1.



Tais conheceu Marcelinho na Secretaria de Esportes de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, onde é funcionária. O ex-jogador foi secretário até janeiro deste ano. Ambos foram sequestrados na madrugada domingo (17) e encontrados pela Polícia Militar na segunda-feira (18.