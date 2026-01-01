Acesse sua conta
Ano novo começa com regras mais difíceis para se aposentar; saiba o que muda

Transição da Reforma da Previdência sobe mais um patamar a partir desse 1º de janeiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 07:48

(Imagem: rafastockbr | Shutterstock)

Com a chegada do 1º de janeiro de 2026, trabalhadores que estão prestes a se aposentar precisam ficar atentos para as mudanças da Previdência que começam a valer a partir desta quinta-feira (1). A nova regra eleva os requisitos em duas regras de transição previstas na Reforma da Previdência. As alterações atingem tanto homens quanto mulheres e aumentam a pontuação mínima e a idade exigida para concessão do benefício.

Pela regra geral: mulheres se aposentam com idade mínima de 62 anos, e pelo menos 15 anos de contribuição. Já os homens precisam ter 65 anos de idade e 20 de contribuição.

Como simular sua aposentadoria no INSS

As alterações valem para quem ainda não conseguiu se aposentar e segue enquadrado nas regras de transição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Regra de pontos: exigência sobe em 2026

A chamada regra de pontos leva em conta a soma da idade + tempo de contribuição do segurado. Em 2026, os requisitos passam a ser:

Homens: mínimo de 35 anos de contribuição + 103 pontos

Mulheres: mínimo de 30 anos de contribuição + 93 pontos

Em relação a 2025, haverá o acréscimo de 1 ponto para ambos os gêneros, tornando o acesso ao benefício mais rigoroso.

Idade mínima progressiva também aumenta

Outra mudança ocorre na regra da idade mínima progressiva, que vem sendo elevada gradualmente desde a Reforma da Previdência. A partir de 2026, será necessário cumprir:

Homens: 35 anos de contribuição + 64 anos e 6 meses de idade

Mulheres: 30 anos de contribuição + 59 anos e 6 meses de idade

O aumento é de seis meses em relação aos critérios exigidos em 2025.

Exemplo: um segurado que complete 35 anos de contribuição só poderá se aposentar em 2026 se também tiver 64 anos e 6 meses de idade.

Tags:

Inss

