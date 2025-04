SAÚDE

Anvisa aprova medicamento que pode reduzir avanço do Alzheimer

Fármaco foi aprovado nos Estados Unidos em julho do ano passado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um medicamento que pode retardar o avanço do Alzheimer em 35%, se a doença foi tratada no estágio inicial. Trata-se do donanemabe, conhecido comercialmente como kinsula. Da farmacêutica Eli Lilly, o medicamento foi aprovado nos Estados Unidos em julho do ano passado. >