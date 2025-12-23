NAO TEM AUTORIZAÇÃO

Anvisa proíbe Raia Drogasil de vender medicamentos das marcas Needs e Bwell

De acordo com a Anvisa, a empresa não possui autorização para produzir medicamentos

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:16

Anvisa proíbe Raia Drogasil de vender medicamentos das marcas Needs e Bwell Crédito: Google Street View

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (23), a proibição do comércio e da propaganda de todos os medicamentos das marcas Bwell e Needs, ofertados pela empresa Raia Drogasil S.A nos sites drogasil.com.br e drogaraia.com.br. De acordo com a Anvisa, a empresa não possui autorização para produzir medicamentos. A medida também se aplica a qualquer pessoa física, jurídica ou veículo de comunicação que comercialize ou divulgue esses produtos.

Em nota enviada ao G1, o grupo afirmou que os medicamentos das marcas Bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas devidamente licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis. "Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora. A empresa vai detalhar seus procedimentos em recurso administrativo a ser apresentado à Anvisa", afirmou a RD Saúde.