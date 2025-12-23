Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa proíbe Raia Drogasil de vender medicamentos das marcas Needs e Bwell

De acordo com a Anvisa, a empresa não possui autorização para produzir medicamentos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:16

Unidade da Drogasil é alvo de assalto
Anvisa proíbe Raia Drogasil de vender medicamentos das marcas Needs e Bwell Crédito: Google Street View

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (23), a proibição do comércio e da propaganda de todos os medicamentos das marcas Bwell e Needs, ofertados pela empresa Raia Drogasil S.A nos sites drogasil.com.br e drogaraia.com.br. De acordo com a Anvisa, a empresa não possui autorização para produzir medicamentos. A medida também se aplica a qualquer pessoa física, jurídica ou veículo de comunicação que comercialize ou divulgue esses produtos.

Em nota enviada ao G1, o grupo afirmou que os medicamentos das marcas Bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas devidamente licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis. "Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora. A empresa vai detalhar seus procedimentos em recurso administrativo a ser apresentado à Anvisa", afirmou a RD Saúde.

A Anvisa também proibiu o comércio, a distribuição e o uso dos produtos da marca “Solubrillho Soluções de Limpeza”. A proibição se refere a todos os lotes produzidos até 14/4/2024. A empresa fabricante é desconhecida, sem CNPJ informado e sem autorização de funcionamento, situação que infringe artigos da Lei 6.360/1976 e da Lei 9.782/1999.

Mais recentes

Imagem - Técnico de enfermagem é demitido por justa causa após cair em golpe do falso médico

Técnico de enfermagem é demitido por justa causa após cair em golpe do falso médico
Imagem - Conta de luz não terá cobrança extra em janeiro, confirma Aneel

Conta de luz não terá cobrança extra em janeiro, confirma Aneel
Imagem - Saiba se você é um dos 13 milhões de brasileiros que têm direito a sacar o FGTS que estava bloqueado

Saiba se você é um dos 13 milhões de brasileiros que têm direito a sacar o FGTS que estava bloqueado

MAIS LIDAS

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
01

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)
02

Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)

Imagem - Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano
03

Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
04

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas