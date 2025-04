ADEUS, BRONZE

Anvisa proíbe venda de lâmpadas usadas em equipamentos de bronzeamento artificial

Medida foi adotada após pesquisa apontar que bronzeamento artificial é cancerígeno

Quem está acostumado a recorrer ao bronze artificial para manter aquela marquinha o ano inteiro, passará a contar com mais um obstáculo. Anvisa publicou na última quarta-feira (2), uma resolução que proíbe o armazenamento, comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de lâmpadas fluorescentes de alta potência utilizadas em equipamentos de bronzeamento artificial. Ou seja, a medida visa coibir a fabricação e manutenção de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos, que são proibidas no Brasil desde 2009, ano em que foi publicada a RDC nº 56, de 09 de novembro de 2009, mas que vêm sistematicamente sendo utilizadas de forma irregular no país. >

A proibição se deu após a publicação da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC-International Agency for Research on Cancer), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS), que concluiu que o uso de câmaras de bronzeamento artificial é cancerígeno para humanos. A proibição da Anvisa contou com apoio integral da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Instituto Nacional de Câncer (Inca).>