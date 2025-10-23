PROIBIDO

Anvisa suspende a venda de implante de testosterona; saiba qual

Medida ocorreu devido à comprovação da manipulação irregular dos medicamentos e da falta de eficácia de um dos hormônios manipulados pela empresa

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:52

Implante hormonal Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma ação de fiscalização da Anvisa determinou, nesta quinta-feira (23), a suspensão da comercialização, da manipulação, da divulgação e do uso de todas as preparações estéreis (medicamentos manipulados) da empresa Elmeco Serviços Farmacêuticos e Treinamento Profissional Ltda. A suspensão foi determinada após a comprovação da manipulação irregular e da adulteração generalizada de todos as preparações estéreis da empresa, causadas por falhas nas boas práticas de manipulação. Essas falhas representam um grave risco de contaminação cruzada e microbiana.

Essas preparações devem ser manipuladas sob rigorosas condições assépticas, com o objetivo de garantir a segurança da sua administração. Isso porque a contaminação por algum elemento estranho apresenta um enorme risco à saúde do usuário da preparação. São exemplos dessas preparações as soluções injetáveis, os medicamentos oftálmicos ou os inaladores, que são manipulados através dos serviços farmacêuticos hospitalares.

Também foi determinada a suspensão do hormônio Nesterone e dos Implantes de Testosterona manipulados pela Elmeco Serviços Farmacêuticos e Treinamento Profissional Ltda. A ação fiscal ainda proibiu a comercialização, a manipulação, a divulgação e o uso dos hormônios. A medida foi tomada devido à irregularidade constatada na manipulação do Nesterone, hormônio indicado para inibir a menstruação e seus efeitos colaterais, como cólicas intensas, sangramentos excessivos e tensão pré-menstrual. No entanto, ele nunca teve a sua eficácia e segurança comprovadas pela Anvisa.