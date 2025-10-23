Acesse sua conta
Enem 2025: saiba como acessar locais, data e hora de aplicação das provas

Cartão de Confirmação está disponível no site do Inep

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:18

Educação, tecnologia e direitos e cidadania são temas frequentemente cobrados na redação Enem (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)
Educação, tecnologia e direitos e cidadania são temas frequentemente cobrados na redação Enem  Crédito: Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou nesta quinta-feira (23) o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O documento está disponível na Página do Participante e traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de indicar, quando for o caso, o direito do participante a atendimento especializado ou ao uso do nome social.

As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. No primeiro dia, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões para cada área do conhecimento. 

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

