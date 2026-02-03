ALIMENTO

Anvisa suspende circulação de lote de leite condensado por risco à saúde

Decisão foi baseada após teste microbiológico

Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:44

Anvisa suspende circulação de lote de leite condensado por risco à saúde Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote de leite condensado da marca La Vaquita após reprovação em teste microbiológico. A medida, publicada na segunda-feira (2), vale exclusivamente para o lote 183/3 B, fabricado pela empresa Apti Alimentos Ltda.

A decisão foi baseada em laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que apontou resultado insatisfatório para Estafilococos Coagulase Positiva, indicador utilizado para detectar a presença da bactéria Staphylococcus aureus em alimentos.

Segundo a agência, níveis elevados desse microrganismo podem estar associados a intoxicações alimentares e outros riscos à saúde, o que motivou a adoção da medida preventiva.