Ônibus com romeiros sai da pista, capota e deixa 15 mortos

Veículo levava cerca de 60 passageiros que retornavam de romaria em Juazeiro do Norte

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:11

Ônibus com romeiros sofreu acidente
Ônibus com romeiros sofreu acidente Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um grave acidente com um ônibus provocou a morte de 15 pessoas na manhã desta terça-feira (3), em um trecho da rodovia AL-220, no município de São José da Tapera, em Alagoas. O veículo transportava aproximadamente 60 passageiros quando capotou.

Entre as vítimas fatais estão cinco homens, sete mulheres e três crianças. Os sobreviventes foram resgatados e encaminhados para hospitais da região, onde permanecem em atendimento médico.

Segundo relatos de testemunhas ouvidas pelo portal G1, o ônibus transportava romeiros que retornavam do Ceará para Alagoas após participarem da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, em Juazeiro do Norte. Durante o trajeto, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo o veículo sair da pista. O veículo seria do município de Coité do Nóia, no interior alagoano.

O acidente ocorreu em um ponto conhecido como “Curva do S”, localizado no distrito Caboclo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Departamento Estadual de Aviação atuaram nas operações de resgate e socorro às vítimas.

O Instituto de Criminalística de Arapiraca enviou duas equipes para realizar a perícia no local. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias e causas do acidente.

Em nota, a Prefeitura de Juazeiro do Norte lamentou a tragédia e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas. O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), decretou luto oficial de três dias e informou que acompanha pessoalmente o trabalho das equipes envolvidas no atendimento da ocorrência.

Tags:

Acidente Alagoas

