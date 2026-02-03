INVESTIGAÇÃO

Caso do bebê morto após ataque de pitbull tem reviravolta e pais entram na mira da polícia

Polícia investiga se bebê já estava morto antes de ser atacado

Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:06

Bebê foi agarrado por animal e arrastado Crédito: Reprodução

A mãe e o padrasto do bebê de 11 meses que morreu após ser arrastado por um pitbull no quintal de casa, em Socorro, no interior de São Paulo, estão sendo investigados pela Polícia Civil. A confirmação foi feita na segunda-feira (2).

De acordo com a polícia, o casal é investigado por possível homicídio culposo (quando não há intenção de matar), maus-tratos e omissão de cautela na guarda do animal. O caso ocorreu no domingo (1º). Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, a médica que atendeu a criança no Hospital Municipal de Socorro identificou sinais de maus-tratos anteriores ao ataque do cão. A Polícia Civil apura, inclusive, se o bebê já estava morto antes de ser atacado.