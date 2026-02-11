Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (11)

Serão sorteados concursos da Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e +Milionária

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:58

Loterias Caixa
Loterias Caixa Crédito: Reprodução

Na noite desta quarta-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo, serão sorteados os concursos das Loterias Caixa: Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e +Milionária. Os prêmios chegam a R$ 23 milhões. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 21h.

Leia mais

Imagem - Resultado da Lotomania 2887, desta quarta-feira (11)

Resultado da Lotomania 2887, desta quarta-feira (11)

Imagem - Resultado da Quina 6951, desta quarta-feira (11)

Resultado da Quina 6951, desta quarta-feira (11)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3611, desta quarta-feira (11)

Resultado da Lotofácil 3611, desta quarta-feira (11)

Como jogar?

Para apostar no Lotomania basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Mais recentes

Imagem - Barbeiro se joga em carro desgovernado e evita tragédia com duas crianças; veja

Barbeiro se joga em carro desgovernado e evita tragédia com duas crianças; veja
Imagem - Esposa de Pedro Turra cita canivete e diz que briga 'foi muito rápida' durante depoimento

Esposa de Pedro Turra cita canivete e diz que briga 'foi muito rápida' durante depoimento
Imagem - Vai ter sorteio das Loterias Caixa no Carnaval? Veja o que muda

Vai ter sorteio das Loterias Caixa no Carnaval? Veja o que muda

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página