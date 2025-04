TESTOU POSITIVO

Aos 94 anos, José Sarney é diagnosticado com Covid-19

Ex-presidente fez exames e passa bem

O ex-presidente completa 95 anos na próxima quarta-feira, 24 de abril. Ele planeja comemorar a data com a família no Maranhão. Mesmo com idade avançada, Sarney cumpriu uma série de compromissos nos últimos meses. Ele concedeu entrevistas para veículos de comunicação, participou de solenidades no Congresso e recebeu homenagens.>