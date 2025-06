TENTATIVA DE GOLPE

Augusto Heleno invoca direito ao silêncio em depoimento no STF

Ele decidiu só responder às questões da defesa

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), decidiu fazer uso do direito ao silêncio no interrogatório nesta terça-feira, 10, no Supremo Tribunal Federal (STF) e vai responder apenas às perguntas da própria defesa. >