ACIDENTE

Avião bimotor cai e deixa 5 mortos na zona rural de cidade no Mato Grosso

Segundo informação do g1MT, Arni estava hospedado em uma pousada que fica na divisa entre Mato Grosso com o Pará. Ele deixou o local hoje pela manhã para voltar para casa, momento que aconteceu o acidente. Ele era dono de uma empresa de sementes no estado e ex-presidente do União Rondonópolis (MT).