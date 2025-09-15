Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avião com quase 200 kg de cocaína cai em canavial no Nordeste

Único ocupante da aeronave, piloto morreu no local

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:14

Droga foi apreendida nos destroços
Droga foi apreendida nos destroços Crédito: Divulgação

Um avião de pequeno porte caiu em um canavial de Coruripe, litoral sul de Alagoas, na tarde de domingo (14). O piloto, que viajava sozinho, não resistiu ao impacto e morreu no local.

Moradores da região disseram ter ouvido um barulho forte antes de acionarem a polícia. Equipes da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar foram até a área indicada e encontraram os destroços da aeronave.

Perto do avião, os agentes localizaram tabletes de cocaína que, juntos, somavam quase 200 kg. Segundo a CNN, a droga foi levada para o Cisp de Coruripe e depois transferida para a Central de Flagrantes, em Maceió.

A cena da queda foi periciada por profissionais da Polícia Científica, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Militares seguem no canavial até a chegada de técnicos do Cenipa, órgão da Força Aérea Brasileira que investiga acidentes aéreos.

Mais recentes

Imagem - Macaca é baleada no ombro e corre risco de ficar paraplégica

Macaca é baleada no ombro e corre risco de ficar paraplégica
Imagem - ‘Fetiches meio doidos’: homem que matou prostituta deixou corpo em frente ao portão de casa

‘Fetiches meio doidos’: homem que matou prostituta deixou corpo em frente ao portão de casa
Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro
01

Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
02

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’
03

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Imagem - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil
04

Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil