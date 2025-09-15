TRÁFICO

Avião com quase 200 kg de cocaína cai em canavial no Nordeste

Único ocupante da aeronave, piloto morreu no local

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:14

Droga foi apreendida nos destroços Crédito: Divulgação

Um avião de pequeno porte caiu em um canavial de Coruripe, litoral sul de Alagoas, na tarde de domingo (14). O piloto, que viajava sozinho, não resistiu ao impacto e morreu no local.

Moradores da região disseram ter ouvido um barulho forte antes de acionarem a polícia. Equipes da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar foram até a área indicada e encontraram os destroços da aeronave.

Perto do avião, os agentes localizaram tabletes de cocaína que, juntos, somavam quase 200 kg. Segundo a CNN, a droga foi levada para o Cisp de Coruripe e depois transferida para a Central de Flagrantes, em Maceió.