Avião com quase 200 kg de cocaína cai em canavial no Nordeste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:14
Um avião de pequeno porte caiu em um canavial de Coruripe, litoral sul de Alagoas, na tarde de domingo (14). O piloto, que viajava sozinho, não resistiu ao impacto e morreu no local.
Moradores da região disseram ter ouvido um barulho forte antes de acionarem a polícia. Equipes da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar foram até a área indicada e encontraram os destroços da aeronave.
Perto do avião, os agentes localizaram tabletes de cocaína que, juntos, somavam quase 200 kg. Segundo a CNN, a droga foi levada para o Cisp de Coruripe e depois transferida para a Central de Flagrantes, em Maceió.
A cena da queda foi periciada por profissionais da Polícia Científica, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Militares seguem no canavial até a chegada de técnicos do Cenipa, órgão da Força Aérea Brasileira que investiga acidentes aéreos.