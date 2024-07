NO AEROPORTO

Avião da Latam com destino a Guarulhos bate cauda durante decolagem

Um avião da companhia aérea Latam Airlines com destino ao Brasil precisou retornar ao aeroporto de origem, na Itália, após sua cauda se chocar com a pista durante a decolagem nessa terça-feira (9). De acordo com a companhia, o desembarque ocorreu em segurança e sem intercorrências e o voo foi cancelado. Os passageiros foram realocados em voos próprios da Latam e de outras companhias. Ninguém se feriu.