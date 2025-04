EMERGÊNCIA

Avião faz pouso forçado entre veículos em rodovia de Santa Catarina

Ninguém ficou ferido

Um avião monomotor precisou fazer um pouso forçado na BR-101, na altura de Garuva, no norte de Santa Catarina, neste sábado (5). A aeronave ficou na pista no meio de carros e caminhões. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. >