BARBARIDADE

Avô é esfaqueado no rosto e tem olho arrancado por neto após negar carro emprestado

De acordo com informações do G1, Hariel Borges da Silva, de 18 anos, foi encaminhado para avaliação de um psiquiatra depois de arrancar um olho do avô, esfaqueá-lo no rosto e cortas outras partes do corpo do idoso, no apartamento onde morava, na Rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Aparecida. Oswaldi foi encaminhado para o Pronto-socorro da Santa Casa de Santos.