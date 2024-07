NOVO TIME

Após episódio de agressão, Rodrigo Andrade é anunciado por equipe paulista

O jogador de 27 anos vai voltar a disputar a Série B pelo Mirassol, equipe do interior de São Paulo

Da Redação

21 de julho de 2024

Rodrigo Andrade é o novo reforço do Mirassol

Um dos jogadores perseguidos por membros de uma torcida organizada do Vitória na noite do último domingo (14), o volante Rodrigo Andrade foi anunciado oficialmente pelo Mirassol para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. Antes do episódio que terminou com Dudu agredido, o atleta de 27 anos já havia sido afastado do elenco principal por não comparecer à reapresentação do clube.

Com contrato até o final do ano, Rodrigo Andrade foi emprestado pelo Leão e não veste mais a camisa do clube. Além do Vitória, o jogador já teve passagens por equipes como Paysandu, CSA e Guarani. Em relação à Dudu, o Vitória ainda busca um destino para o volante.

Na nova equipe, Rodrigo Andrade voltará a jogar com outros atletas que estiveram presentes na campanha do Vitória em 2023 - que terminou com o Leão como campeão. Tanto o lateral Zeca quanto o zagueiro João Victor atuaram com o volante no ano passado. Com 25 pontos conquistados em 16 partidas, o Mirassol ocupa a quinta posição da competição. A equipe paulista está apenas um ponto de distância do G4 do torneio.

Agressões

O caso aconteceu em um bar onde os meias Dudu e Rodrigo Andrade estariam bebendo, na Rua Artêmio Castro Valente, a mesma onde fica o estádio do Barradão. Testemunhas contaram que às 22h30, porém, membros de uma torcida organizada chegaram ao local para agredir os dois.

"Foi no bar aqui mesmo. Dudu e Rodrigo Andrade estavam aqui. Chegaram mais de 10 pessoas, que estavam com a roupa da TUI (Torcida Uniformizada Os Imbatíveis), alguns com o rosto coberto, e pularam o muro do bar. Foi assustador, porque chegaram com paus e barras de ferro, já para bater nos dois. Na hora, foi um desespero", conta ela.

Ainda segundo Maria, os dois jogadores conseguiram escapar dos torcedores de formas diferentes. "Rodrigo Andrade correu para se esconder em uma casa aqui e os moradores ajudaram ele. Já Dudu pulou a grade o bar para tentar fugir, mas foi cercado. Foi quem mais apanhou, com certeza. Não só bateram nele, como quebraram os carros. Um era de um dos dois, mas outro era de uma moradora daqui", completa.

O bar onde as agressões aconteceram é um negócio de família e estava fechado no momento em que foi invadido pelos torcedores. A família de Maria estava no local, onde se encontravam crianças também, mas ninguém, além dos dois jogadores, ficou ferido. No entanto, algumas cadeiras do local foram quebradas em meio à confusão.