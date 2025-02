MENOS ROTAS

Azul suspende operações em 14 cidades do país; confira a lista

Clientes impactados serão comunicados e todos receberão a devida assistência, diz empresa

A Azul Linhas Aéreas anunciou a suspensão de suas operações em 14 cidades brasileiras. Do total, quatro operações com destinos para cidades do Ceará já foram encerradas em 13 de fevereiro, e as demais ocorrerão no decorrer de março. A decisão inclui destinos de todas as regiões do país. >