VERÃO

Air Europa aumenta número de voos entre Salvador e Madrid; confira

Companhia registrou uma média de 81% de ocupação, transportando mais de 1, 1 milhão de passageiros em mais de cinco mil voos

A ponte aérea entre Salvador e a capital espanhola ganha reforço e seguirá aproximando ainda mais a Bahia da Europa. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a partir de 21 de junho, a Air Europa amplia a operação de voos diretos entre as duas cidades com quatro frequências semanais, para os viajantes que desejam explorar Madrid ou embarcar para outros destinos no continente. >