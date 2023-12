Baiana é encontrada morta com faca cravada no pescoço, em São Paulo

A baiana Tamires Ramos do Nascimento, de 26 anos, foi encontrada morta com uma faca no pescoço, na manhã de segunda-feira (11), em Jandira, Região Metropolitana de São Paulo.



Segundo informações do R7, o marido da vítima, de 33 anos, é o principal suspeito do crime. O nome dele não foi divulgado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o autor acionou a Polícia Militar e confessou o crime, porém fugiu antes da chegada dos agentes.