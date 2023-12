Banco Central alerta para golpe do dinheiro 'esquecido'; saiba como se proteger

O Banco Central alerta a população para o chamado "golpe do dinheiro esquecido", que consiste em um falso aplicativo que promete a verificação de valores a receber que está em contas bancárias e ainda não foram resgatados por correntistas, sejam eles pessoas físicas ou empresas. O app é oferecido por meio de anúncios do Facebook e cobra uma taxa para realizar o serviço de consulta de valores e o pedido de resgate. Porém, ambos os serviços oferecidos pelo Banco Central são gratuitos.

Em nota, a autoridade monetária diz que a plataforma não existe e destaca que não envia links nem e-mails a correntistas. “O Banco Central alerta que não envia e-mails nem links. Ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Além disso, o cidadão não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores”, diz a nota.

Ainda segundo o BC, as vítimas devem procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Além disso, a recomendação é procurar o banco ou a operadora do cartão de crédito para denunciar o golpe e pedir o estorno do valor, além de fazer uma reclamação contra a empresa desenvolvedora do aplicativo no Procon local.