POLÊMICO

Barroso diz que decisões de Moraes refletem o 'sentimento institucional' do STF

Para ministro, colega ajudou o país em tempos difíceis com sua atuação que classificou como "corajosa e firme"

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que as decisões do ministro Alexandre de Moraes são apoiadas pelos colegas e correspondem ao "sentimento institucional" da Corte.