CINEMA

'O Agente Secreto' terá exibição gratuita no Museu do Louvre, em Paris

Longa de Kleber Mendonça Filho deu a Wagner Moura o troféu inédito de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes de 2025

Millena Marques

Publicado em 15 de junho de 2025 às 10:00

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

O filme 'O Agente Secreto', que deu a Wagner Moura o troféu inédito de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes de 2025, será exibido gratuitamente no Museu do Louvre, na França. >

A ação acontecerá no dia 5 de julho, com a presença de Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux, e integra a programação do Cinéma Paradiso Louvre, festival gratuito em Paris.>

No Brasil, a estreia nacional do longa está prevista para o dia 6 de novembro. 'O Agente Secreto' também foi considerado o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação de críticos de cinema do mundo, e ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.>

O filme estreou internacionalmente em Cannes e teve cerca de quinze minutos de aplausos, segundo a jornalista Jada Yuan, do Washington Post. Desde então, vem ganhando muitos elogios da crítica internacional.>