SUSTO

Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília

Ele passou por bateria de exames para verificar suspeita de virose

A André Richter

Agência Brasil

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:17

Barroso profere quarto voto contra marco temporal no STF Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou mal nesta quarta-feira (15) e foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, o ministro foi levado ao pronto-socorro do hospital e passou por uma bateria de exames para verificar a suspeita de uma virose. Por precaução, Barroso passará à noite no hospital.

Mais cedo, a aposentadoria do ministro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Veja momentos do Ministro Barroso 1 de 17

Com a publicação do documento, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação.