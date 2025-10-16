Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília

Ele passou por bateria de exames para verificar suspeita de virose

  • A
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:17

Barroso profere quarto voto contra marco temporal no STF
Barroso profere quarto voto contra marco temporal no STF Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou mal nesta quarta-feira (15) e foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, o ministro foi levado ao pronto-socorro do hospital e passou por uma bateria de exames para verificar a suspeita de uma virose. Por precaução, Barroso passará à noite no hospital.

Mais cedo, a aposentadoria do ministro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Veja momentos do Ministro Barroso

Luís Roberto Barroso em seu anúncio de aposentadoria por Reprodução
Luís Roberto Barroso em seu anúncio de aposentadoria por Reprodução
Barroso foi homenageado por divulgação
O ministro Luís Roberto Barroso por Reprodução
Viviane e Alexandre ao lado ministro Barroso por Reprodução
Luna Barroso e o pai por Reprodução
Tereza, Luís Roberto, Luna e Bernardo Barroso por Cristina Lacerda/Reprodução
Luna e Luís Roberto Barroso por Reprodução
Luís Roberto Barroso na Alba por Marina Silva/CORREIO
Luís Roberto Barroso na Alba por Marina Silva/CORREIO
Luís Roberto Barroso na Alba por Marina Silva/CORREIO
Luís Roberto Barroso na Alba por Marina Silva/CORREIO
Luis Roberto Barroso discursa na Assembleia Legislativa da Bahia por Marina Silva/CORREIO
Barroso em show de Bell Marques por Reprodução/Instagram
A declaração do advogado de Bolsonaro foi dada após uma audiência com o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso. por Gustavo Moreno/ Agência Brasil
Barroso foi clicado ao lado da promotora Rita Tourinho e do procurador-geral do Ministério Público da Bahia, Pedro Maia por Reprodução
Barroso por Reprodução
1 de 17
Luís Roberto Barroso em seu anúncio de aposentadoria por Reprodução

Com a publicação do documento, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação.

Na semana passada, Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

Mais recentes

Imagem - Polícia faz operação após padre ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial

Polícia faz operação após padre ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial
Imagem - 'É abuso': Motta diz que Câmara não aceitará cobrança por mala de mão em voos

'É abuso': Motta diz que Câmara não aceitará cobrança por mala de mão em voos
Imagem - Paciente tem metástase após receber órgão com câncer em transplante: 'foi devastador'

Paciente tem metástase após receber órgão com câncer em transplante: 'foi devastador'

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas