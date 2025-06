NOVIDADE

BC lança hoje o PIX Automático para contas recorrentes; veja como funciona

Nova função do Banco Central amplia possibilidades do sistema e promete menos burocracia

Carol Neves

Publicado em 4 de junho de 2025 às 08:48

Pix Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

A partir do dia 16 de junho, entra em operação o **Pix Automático**, nova funcionalidade do Banco Central (BC) que permitirá o pagamento recorrente de contas como energia, telefone, escolas, academias, seguros e assinaturas. A novidade, que será apresentada oficialmente nesta quarta-feira, 4, pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, e por técnicos da instituição, promete ampliar o uso do Pix e oferecer uma alternativa mais acessível e menos burocrática ao tradicional débito automático.>

O sistema já está em fase de implantação por algumas instituições financeiras e funcionará com base em agendamentos periódicos — podendo ser semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual — feitos a partir de autorização prévia do cliente.>

Como vai funcionar?>

Empresas que oferecem serviços contínuos, como academias, escolas e plataformas de streaming, poderão disponibilizar o Pix Automático como forma de pagamento. O cliente autoriza o débito automático de cobranças futuras com base em condições previamente definidas, como valor máximo por transação e possibilidade (ou não) de uso de crédito.>

Antes de cada vencimento, a empresa envia a cobrança ao banco do cliente, que agenda o pagamento e notifica o pagador. O usuário poderá revisar a cobrança com antecedência pelo aplicativo da conta. No dia do vencimento, a transação é realizada automaticamente.>

Como autorizar?>

A autorização única para os débitos é feita via QR Code, fornecido pela empresa recebedora na hora do pagamento. Esse processo vincula a conta do pagador à cobrança recorrente, dispensando a necessidade de repetir o procedimento a cada fatura.>

E se houver problema?>