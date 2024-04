OPORTUNIDADE

BNDES confirma previsão de edital para seleção pública no 2º semestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou que está prevista a divulgação do Edital de Seleção Pública no segundo semestre de 2024. A estimativa é de que serão oferecidas 150 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva. Os admitidos no novo concurso ingressarão no BNDES em um novo Plano de Cargos e Salários, no cargo de Analista, que exige formação em nível superior, com salário inicial de R$ 20.900,00.