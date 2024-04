OPORTUNIDADE

Ferreira Costa abre vagas de trabalho exclusivas para PCDs

A inscrição de currículo é realizada exclusivamente pela internet

Publicado em 5 de abril de 2024 às 11:27

Loja da Ferreira Costa Crédito: Reprodução

A Ferreira Costa, nas unidades localizadas em Salvador (Barris e Paralela) está com vagas em abertas para quem busca oportunidades de aprendizado e crescimento de carreira. Há vagas exclusivas para Pessoas com deficiência (PCD). Os interessados nas vagas podem se inscrever pelo site. As vagas são divulgadas nas redes sociais, no Instagram e LinkedIn.

Para a unidade da Paralela, há vagas de atendentes, operador de loja/auxiliar de caixa, além de auxiliar de depósito/auxiliar de serviços gerais. Nos Barris, as vagas são para banco de talentos.

Com nanismo (deficiência no crescimento), Cassiane Barbosa, 24 anos, foi contratada em dezembro de 2023 como operadora de loja, na unidade da Paralela. Há três anos sem trabalho formal, ela inscreveu o currículo no site de carreira da Ferreira Costa, fez a seleção e passou a fazer parte do quadro de colaboradores da empresa.