PARA JOVENS

Abertas vagas para curso gratuito de Marketing Digital em Salvador

Parceria será firmada nesta quarta-feira (3)

Publicado em 3 de abril de 2024 às 14:06

Curso de marketing Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Com foco nos jovens residentes em Salvador, na faixa etária entre 18 e 29 anos, a Prefeitura da capital baiana, por meio da plataforma Salvador Tech, vai oferecer cursos 100% gratuitos de formação em Marketing Digital. Para viabilizar a capacitação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) assina um termo de cooperação com a Meta (Facebook) e Junior Achievement, responsáveis pela gestão dos módulos do conteúdo digital que será ofertado.

A parceria será firmada nesta quarta-feira (3), às 14h, no Centro de Formação de Professores da Prefeitura Municipal de Salvador, no Edifício Civil Towers, Costa Azul.

Atualmente, a Salvador Tech possui cerca de 20 mil pessoas cadastradas e oferece diariamente cursos e vagas de emprego para as carreiras digitais. A mais nova capacitação terá trilhas de formação autoinstrucionais, totalmente gratuitas, para os jovens do município, que podem se inscrever e obter informações através da plataforma Tech.

As aulas abrangem ensinamentos sobre a preparação para entrevistas, elaboração de currículos até o estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de habilidades essenciais.

A titular da Semdec, Mila Paes, explica que a Salvador Tech é uma política pública da Prefeitura para inclusão digital e inserção de talentos nas carreiras tech. “É uma oportunidade única para os jovens da cidade de Salvador se prepararem para o mercado de trabalho de forma gratuita e acessível”, afirma.

Olhar sensível

Durante os ensinamentos, os participantes irão aprender de forma abrangente sobre as demandas do mercado atual e quais as ferramentas necessárias para se destacarem em suas carreiras. Mila Paes destaca que a gestão pública municipal está muito atenta às tendências do mercado, por isso, tem investido tanto nas capacitações que fazem uso das ferramentas digitais.

“O público jovem tem uma expertise com a internet. Quando firmamos parceria como essa com a Meta, por exemplo, é exatamente para potencializar as habilidades desses jovens que já nasceram na era da tecnologia e informação. A ideia é deixá-los prontos para o mercado de trabalho”, destaca a secretária.