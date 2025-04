REDES SOCIAIS

Boca de 09 nega relação com facção após foto com cordão de traficante: 'Fechado com ninguém'

Influenciador usou corrente de líder do Comando Vermelho

Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2025 às 12:00

Boca de 09 se pronunciou nas redes sociais Crédito: Reprodução

Após uma imagem em que usa a corrente de um traficante do Comando Vermelho (CV) e faz sinal associado à facção carioca viralizar, o influenciador Boca de 09 se manifestou em uma das suas redes sociais. Em um vídeo, ele negou qualquer relação com grupos criminosos e afirmou que a foto, tirada em um baile no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foi tirada de maneira despretensiosa. Ele também enviou uma nota de esclarecimento à imprensa (leia a íntegra abaixo).>

“Só para esclarecer para vocês que estão falando aí que eu estou fechado com isso, fechado com aquilo. Rapaziada, não estou fechado com ninguém”, disse o influenciador baiano, reclamando da repercussão do registro. Na imagem em questão, Boca aparece usando uma corrente de ouro com as siglas GVT, que é símbolo pessoal do traficante Gravetinho, líder do CV em morros do Rio de Janeiro. >

Boca, no entanto, afirmou que não sabia de quem era a joia. “Eu estava curtindo o show do Oruam no baile. Vocês sabem que eu sou reconhecido. Chegou um cara ali, um cara de lá e falou bota o cordão. Eu coloquei, tirei a foto, não sabia de quem era, não sabia quem era o dono. É isso e, quando eu fiquei sabendo, já apaguei a foto, todo mundo está vendo”, esclareceu o influenciador. >

Quando a foto começou a viralizar, comentários sobre o risco para Boca surgiram. “O que acontece quando ele voltar para Salvador”, ironizou um. Outro usuário insinuou um risco eminente para o influencer. “Aqui em Salvador já está marcado”, afirmou. O CV na Bahia é um grupo rival do Bonde do Maluco (BDM), que tem uma presença robusta na capital baiana e outros pontos do estado. Fotos como a de Boca chegaram a se transformar em ‘motivos’ para execuções feitas por traficantes.>

Nota de esclarecimento:>

Vinicius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer os fatos recentemente divulgados na imprensa e redes sociais.>

Vinicius é um influenciador digital de grande alcance, reconhecido nacional e internacionalmente. É comum que, em eventos públicos, como o baile funk em que esteve presente recentemente, seja abordado por admiradores que pedem fotos e, por vezes, oferecem acessórios para os registros.>

Foi exatamente o que ocorreu na ocasião: uma pessoa lhe pediu uma foto e ofereceu o uso de um cordão, cujo uso momentâneo foi capturado e viralizou.>

Importante destacar que Vinicius, que não reside no Rio de Janeiro, não sabia a quem pertencia o acessório, tampouco que ele estaria ligado, supostamente, a qualquer facção criminosa.>

A interpretação de que ele faria, na imagem, um gesto aludindo a facção criminosa é incorreta. O sinal feito por Vinícius é um gesto inocente, sempre presente em outros registros já publicados por ele nas suas redes sociais, inclusive ao lado de figuras como Neymar e Messi.>

Não há qualquer identidade ou semelhança com qualquer gesto de qualquer facção criminosa. A roupagem que pretendem dar para o gesto feito na foto é inconsequente e sensacionalista.>

Vinicius jamais teve ou terá vínculo com qualquer grupo criminoso e repudia, com veemência, qualquer forma de apologia ao crime.>