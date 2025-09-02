Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsonaro recebe a visita dos filhos Carlos e Jair Renan no 1º dia de julgamento

Ex-presidente está em prisão domiciliar e enfrenta problemas de saúde

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:01

Jair Bolsonaro em frente
Jair Bolsonaro no condomínio onde mora em Brasília Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos oito réus por tentativa de golpe de Estado, acompanhou nesta terça-feira (2) o julgamento com dois filhos: o vereador pelo Rio, Carlos Bolsonaro, e Jair Renan, edil em Balneário Camboriú (SC). A esposa, Michelle, foi para a sede do PL, e Flávio, para o Congresso. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos.

Desde a noite de segunda, apoiadores estiveram na frente do condomínio, no bairro Jardim Botânico, em Brasília. Uma delas foi fotografada enrolada com uma bandeira: metade da estampa era dos Estados Unidos, e a outra metade do Brasil.

Na entrada da casa na noite dessa segunda, o vereador Carlos Bolsonaro agradeceu o carinho dos apoiadores e comentou também sobre "um sentimento de injustiça que pode estar sendo feita".

Na rede social X, ele fixou uma mensagem enaltecendo o pai: "Sua coragem diante das injustiças, sua firmeza mesmo diante da perseguição e seu amor incondicional por esta nação são exemplos que ecoam em cada um de nós".

No último dia 29 de agosto, Carlos postou no X sobre uma visita que tinha feito ao pai, "em sua prisão domiciliar ilegal e desumana": "O Velho está magro, não tem vontade de se alimentar e segue enfrentando intermináveis crises de soluço e vômitos. Dói demais ver tudo isso, mas sinto como obrigação compartilhar um pouco da realidade do momento com todos que estão sofrendo junto conosco".

Aliados do ex-presidente confirmam o desânimo. Por conta da questão da saúde, Bolsonaro não foi presencialmente ao primeiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais recentes

Imagem - Estudante de medicina veterinária é presa suspeita de gerenciar finanças do PCC

Estudante de medicina veterinária é presa suspeita de gerenciar finanças do PCC
Imagem - Ex-comandante não colocou Marinha à disposição da trama, diz defesa de Garnier

Ex-comandante não colocou Marinha à disposição da trama, diz defesa de Garnier
Imagem - Advogado de Mauro Cid elogia ministros e diz que Fux é 'sempre atraente'

Advogado de Mauro Cid elogia ministros e diz que Fux é 'sempre atraente'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua