EM BRASÍLIA

Bolsonaro recebe a visita dos filhos Carlos e Jair Renan no 1º dia de julgamento

Ex-presidente está em prisão domiciliar e enfrenta problemas de saúde

Tharsila Prates

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:01

Jair Bolsonaro no condomínio onde mora em Brasília Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos oito réus por tentativa de golpe de Estado, acompanhou nesta terça-feira (2) o julgamento com dois filhos: o vereador pelo Rio, Carlos Bolsonaro, e Jair Renan, edil em Balneário Camboriú (SC). A esposa, Michelle, foi para a sede do PL, e Flávio, para o Congresso. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos.

Desde a noite de segunda, apoiadores estiveram na frente do condomínio, no bairro Jardim Botânico, em Brasília. Uma delas foi fotografada enrolada com uma bandeira: metade da estampa era dos Estados Unidos, e a outra metade do Brasil.

Na entrada da casa na noite dessa segunda, o vereador Carlos Bolsonaro agradeceu o carinho dos apoiadores e comentou também sobre "um sentimento de injustiça que pode estar sendo feita".

Na rede social X, ele fixou uma mensagem enaltecendo o pai: "Sua coragem diante das injustiças, sua firmeza mesmo diante da perseguição e seu amor incondicional por esta nação são exemplos que ecoam em cada um de nós".

No último dia 29 de agosto, Carlos postou no X sobre uma visita que tinha feito ao pai, "em sua prisão domiciliar ilegal e desumana": "O Velho está magro, não tem vontade de se alimentar e segue enfrentando intermináveis crises de soluço e vômitos. Dói demais ver tudo isso, mas sinto como obrigação compartilhar um pouco da realidade do momento com todos que estão sofrendo junto conosco".