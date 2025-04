PROBLEMA ABDOMINAL

Bolsonaro será transferido para Brasília em UTI aérea, diz senador

Bolsonaro foi internado na sexta-feira (11) após sentir fortes dores abdominais durante agenda política no Rio Grande do Norte

Carol Neves

Publicado em 12 de abril de 2025 às 11:49

Bolsonaro sendo socorrido Crédito: Reprodução/TV Globo

O ex-presidente Jair Bolsonaro será transferido ainda neste sábado (12) do hospital Rio Grande, em Natal, para uma unidade hospitalar em Brasília. A informação foi confirmada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que visitou o ex-chefe do Executivo pela manhã. O transporte será feito por meio de uma UTI aérea que deve chegar ao Rio Grande do Norte entre 13h30 e 14h. >

"O presidente está bem, lúcido, estável, está tranquilo, estabilizado. A equipe médica que o acompanha também muito segura do quadro do presidente", afirmou Marinho aos jornalistas. Segundo o parlamentar, a decisão pela transferência foi tomada em conjunto com os médicos que acompanham Bolsonaro desde a madrugada, considerando seu histórico de saúde pós-atentado de 2018. >

O ex-presidente será internado no hospital DF Star, em Brasília, onde os especialistas avaliarão a necessidade de procedimentos adicionais. "Esse quadro é um quadro que ele já tem desde 2018. Acho que já são quatro operações que ele fez, decorrentes das consequências desse atentado à vida dele em 2018", explicou o senador. >