CRIME

Bozo do CV: quem é o traficante que fugiu da megaoperação no Rio e foi preso em praia

Criminoso se escondia na Rocinha e era monitorado por inteligência da PM

Wendel de Novais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:56

Bozo foi preso em praia no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Um homem apontado como liderança do tráfico de drogas em Goiás foi preso na tarde do último domingo durante uma ação policial na Zona Sul do Rio de Janeiro. Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido como “Bozo”, era considerado foragido da Justiça goiana e foi localizado na Praia de São Conrado.

De acordo com informações apuradas, o suspeito vinha se escondendo na comunidade da Rocinha e se deslocava com frequência por bairros da Zona Sul carioca. Ele é investigado por atuar como chefe do Comando Vermelho (CV) no município de Aparecida de Goiânia (GO) e manter ligação direta com a facção criminosa que opera no Rio de Janeiro, de acordo com o Globo.

Bozo foi preso em praia no Rio de Janeiro 1 de 4

O traficante estava na lista de alvos da Operação Contenção, deflagrada em outubro pelas forças de segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro nos Complexos do Alemão e da Penha. Após o início da ofensiva, no dia 28 daquele mês, ele passou a mudar constantemente de local para evitar a prisão.