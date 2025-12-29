Bozo do CV: quem é o traficante que fugiu da megaoperação no Rio e foi preso em praia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:56
Um homem apontado como liderança do tráfico de drogas em Goiás foi preso na tarde do último domingo durante uma ação policial na Zona Sul do Rio de Janeiro. Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido como “Bozo”, era considerado foragido da Justiça goiana e foi localizado na Praia de São Conrado.
De acordo com informações apuradas, o suspeito vinha se escondendo na comunidade da Rocinha e se deslocava com frequência por bairros da Zona Sul carioca. Ele é investigado por atuar como chefe do Comando Vermelho (CV) no município de Aparecida de Goiânia (GO) e manter ligação direta com a facção criminosa que opera no Rio de Janeiro, de acordo com o Globo.
Bozo foi preso em praia no Rio de Janeiro
O traficante estava na lista de alvos da Operação Contenção, deflagrada em outubro pelas forças de segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro nos Complexos do Alemão e da Penha. Após o início da ofensiva, no dia 28 daquele mês, ele passou a mudar constantemente de local para evitar a prisão.
A captura foi realizada por policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SSI/Sepm), com apoio de equipes do 23º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento da área do Leblon. O suspeito foi detido sem registro de confronto e encaminhado para os procedimentos legais.