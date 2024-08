GIGANTOMASTIA

Brasileira com doença dos seios gigantes vai passar por cirurgia: 'Nenhum sutiã servia'

A publicitária Daiani Prates, de 30 anos, viralizou no TikTok ao desabafar sobre a rotina que tem por possuir a "doença dos seios gigantes", chamada de gigantomastia. A condição faz com que os seios cresçam bem mais que o esperado e, por isso, Daiani fará uma cirurgia para diminuí-los. As informações são do quadro Viva Bem, do Uol.