Brasileira ganha 'Miss Simpatia' e fica com 2º lugar no Miss Canadá

Raika vive no Canadá há dez anos, e trabalha como modelo desde os 21 anos

A mato-grossense Raika Coutinho, que concorreu ao Miss Canadá, ficou com o 2º lugar da competição, ocorrida no sábado, 27, em Ontário. A brasileira de 36 anos também levou o prêmio de Miss Simpatia e de Melhor Corpo.

A vencedora foi a apresentadora de programas esportivos Ashley Callingbull, de 34. Tanto Raika quanto Ashley puderam participar da competição graças às mudanças nas regras do concurso, que, no ano passado, retirou o limite de idade de 28 anos para as candidatas.