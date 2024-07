CAÇULA CHEGANDO

Zezé Di Camargo conta reação dos filhos ao anunciar herdeiro: 'Tem de aumentar o patrimônio'

O cantor Zezé Di Camargo revelou a reação dos filhos ao descobrirem que ele seria pai novamente. Aos 61 anos, o cantor e a influenciadora Graciele Lacerda, de 43, esperam o primeiro bebê do casal, concebido por meio de fertilização in vitro (FIV)

"Os outros três filhos já falaram: 'Pai, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio, porque na hora que você for a briga não vai ser tão grande' [risos]", disse o sertanejo em entrevista à rádio Verdinha, do Ceará, nesta sexta, 26.

O artista que está no Nordeste para apresentar a turnê Rústico, relembrou que fez vasectomia no início da relação com Graciele a pedido dela, que não queria ter filhos naquele momento. Zezé disse ao Balanço Geral que ele acabou a convencendo do contrário "Eu disse, pensa bem, eu já tenho 3 filhos mas você tem uma família pequena...".