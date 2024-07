VOLUNTÁRIO

Brasileiro de 26 anos morre em combate na guerra da Ucrânia

Jovem saiu do Paraná para país europeu em novembro de 2022

Um brasileiro de 26 anos morreu durante combate na guerra da Ucrânia. Segundo a família, Murilo Lopes dos Santos foi atingido quando tentou salvar um colega, que também foi ferido e está hospitalizado. As informações são do portal Uol.

A família recebeu a notícia no último sábado (6), por uma mensagem de texto de um soldado estrangeiro. Os parentes confirmaram a informação com um tenente brasileiro que também está na guerra.

Ainda não se sabe como funcionará o traslado do corpo. Os órgãos oficiais serão procurados nesta segunda-feira (8), uma vez que a mãe do jovem não conseguiu contato no fim de semana.