POLÍTICA

Após noite de tiroteios e granada em Salvador, Neto afirma: 'Muito pior que a guerra entre Ucrânia e Rússia'

Tancredo Neves e Mata Escura são bairros separados apenas pela Estrada das Barreiras e, portanto, vizinhos. Os tiroteios acontecem, principalmente, nas localidades do Arenoso e no Canal 13, ambas com atuação da facção do Bonde do Maluco (BDM). A disputa teve início após traficantes do Comando Vermelho (CV), que está estabelecido na localidade do Buracão, tentarem invadir e tomar a área.