RODOU A TERRA

Brasileiro entra no Guiness Book por visitar todos os países do mundo em tempo recorde

Robson Jesus, de 35 anos, visitou todos os 196 países do mundo reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU)

O brasileiro Robson Jesus, de 35 anos, entrou para o Guiness Book, conhecido como "Livro do Recordes", por ser o homem a visitar todos os países da Terra em menor tempo. Ele passou pelos 196 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em uma viagem que durou 2 anos e 42 dias e custou menos de R$ 1 milhão. Ao todo, a viagem custou R$ 750 mil.

"Estou muito feliz por esse titulo que me dá representatividade, pois meu maior objetivo sempre foi inspirar minha família, amigos e a comunidade onde cresci", escreveu o recordista, que nasceu em Osasco (SP). "Podemos superar as dificuldades e, sim, é possível realizar todos os nossos sonhos! Continuo sonhando. Agora com projetos maiores, pois quero continuar a inspirar e ajudar mais e mais pessoas", disse.