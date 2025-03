EMPREGO

Brigada Militar do RS anuncia concurso para oficiais com salário de R$ 21 mil

Inscrições vão até 5 de maio

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul divulgou o edital de seu novo concurso público, que oferece 120 vagas para o Quadro de Oficiais do Estado Maior. As vagas são destinadas a candidatos com nível superior, e a remuneração inicial para os aprovados é de R$ 21.513,44.>