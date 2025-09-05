Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BYD ultrapassa a Honda e agora é a sétima marca que mais vende carro zero no Brasil

Diferença de preços nos híbridos e estoques elevados explicam crescimento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:15

O BYD Tang mandou bem e superou o WLTP
O BYD Tang mandou bem e superou o WLTP Crédito: Imagem: Divulgação BYD

A disputa pelo mercado automotivo brasileiro ganhou um novo capítulo em 2025: a BYD superou a Honda e assumiu a sétima posição no ranking de vendas acumuladas da Fenabrave. Entre janeiro e agosto, a fabricante chinesa emplacou 66.419 unidades, ligeiramente acima dos 65.589 carros da rival japonesa.

O avanço não é pontual. A BYD ficou à frente da Honda em abril, maio, julho e agosto, sendo os dois últimos meses os de maior diferença. No ano anterior, a montadora chinesa havia fechado em décimo lugar, com 76.402 veículos vendidos, enquanto a Honda terminou em oitavo, com 91.450 unidades.

Estoques turbinam crescimento

Analistas apontam que o volume de veículos importados da China tem sido determinante para a escalada da BYD. Paulo Garbossa, diretor da ADK Automotive, avalia: “O poder de fogo dos chineses não se restringe ao Brasil, mas se estende a toda a América Latina. Com o nível de estoques que estão formando, não duvido que em breve superem também a Jeep”.

Segundo Milad Kalume Neto, consultor do setor, a estratégia recente da marca foi reduzir preços e lançar campanhas agressivas para escoar os navios carregados de veículos. “A BYD tinha muitos carros em estoque até pouco tempo atrás. Para reduzir esse volume, baixou os preços e lançou campanhas agressivas em várias frentes. A soma desses fatores a torna competitiva”, explica.

Em julho, o presidente da Anfavea, Igor Calvet, informou que as montadoras chinesas acumulavam 111 mil veículos em estoque no Brasil. “Esse estoque mexe com o mercado e, ao mexer com o mercado, é uma variável importante para nós considerarmos em nossas defesas da indústria localizada no país”, disse.

BYD

BYD Camaçari por Divulgação
A BYD desembarcou no Brasil mais de 5 mil veículos produzidos na China por Divulgação
Vista aérea da planta que a BYD está construindo em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
1 de 7
BYD Camaçari por Divulgação

Híbridos: preço pesa na disputa

O contraste entre Honda e BYD é ainda maior no mercado de híbridos. Em 2025, a marca chinesa emplacou 31.953 unidades até agosto, contra apenas 1.774 da rival japonesa, uma diferença de 18 vezes.

A diferença de preços ajuda a explicar o cenário. Enquanto o modelo híbrido mais barato da Honda, o Civic Advanced Hybrid, parte de R$ 265.900, o Song Pro da BYD custa a partir de R$ 189.990, quase 40% menos. Além disso, o SUV da chinesa oferece rodagem de até 39 km em modo totalmente elétrico, recurso inexistente no sedã japonês.

Os demais preços reforçam a distância:

BYD: Shark (R$ 379.800), King (a partir de R$ 169.990), Song Plus (R$ 249.990), Song Plus Premium (R$ 299.800)/

Honda: Accord Advanced Hybrid (R$ 332.400), CR-V Advanced Hybrid (R$ 352.900)

Presença industrial no país

Apesar da diferença nos emplacamentos, as duas montadoras mantêm fábricas no Brasil. A Honda, que atua no país desde 1971, concentra hoje sua produção de automóveis em Itirapina (SP), onde fabrica o HR-V e as duas versões do City. O Civic e outros modelos - Accord, ZR-V e CR-V - são importados.

A unidade de Sumaré (SP), que já produziu carros, agora fabrica motores e componentes, incluindo o primeiro motor híbrido flex da marca, fruto de um investimento de R$ 4,2 bilhões.

Já a BYD opera em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, onde produz Dolphin Mini, Song Pro e King, todos eletrificados. A marca também anunciou o desenvolvimento de um motor híbrido flex para equipar o Song Pro.

Mais recentes

Imagem - Vídeo: motorista sai de carro e salva menina de tentativa de estupro

Vídeo: motorista sai de carro e salva menina de tentativa de estupro
Imagem - Tribunais de Contas pagam R$ 1,4 milhão para servidores jogarem dominó, pebolim e até truco em Foz do Iguaçu

Tribunais de Contas pagam R$ 1,4 milhão para servidores jogarem dominó, pebolim e até truco em Foz do Iguaçu
Imagem - Vai acabar: mais de 20 cursos EaD deixarão de existir até 15 de setembro no Brasil

Vai acabar: mais de 20 cursos EaD deixarão de existir até 15 de setembro no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua