Quem é o professor que torrou R$ 127 mil do pai idoso com Alzheimer

Metrópoles
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 14:49
O professor Marcos Harley Barbosa, de 55 anos, virou alvo de denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) após ser acusado de torrar o dinheiro do próprio pai, um idoso de 85 anos diagnosticado com Alzheimer, em viagens pessoais e gastos supérfluos. A investigação, conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin) da Polícia Civil do DF, revelou um rombo de R$ 127 mil nas contas do aposentado.
Segundo o MP, Marcos Harley — que era responsável por administrar os recursos do pai — abusou da confiança e da condição de vulnerabilidade do idoso para se apropriar de parte significativa de sua renda mensal, cerca de R$ 15 mil, destinada originalmente ao sustento e cuidados do casal de idosos.
