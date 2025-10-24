POLËMICA

Lula volta atrás após dizer que traficantes são 'vítimas dos usuários': 'Frase mal colocada'

Comentário feito na Indonésia provoca reação da oposição antes de encontro com Trump.

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:01

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou atrás nesta sexta-feira (24) após a forte reação negativa à sua declaração sobre traficantes e usuários de drogas feita um dia antes, em Jacarta, na Indonésia. O comentário, visto como equivocado até por aliados, gerou críticas intensas da oposição.

Lula reconheceu o erro em publicação nas redes sociais: “Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado”. Ainda no mesmo texto, reforçou que “mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando”.

A fala que motivou a retratação ocorreu durante uma coletiva de imprensa sobre o combate às drogas. Em referência aos Estados Unidos, o petista avaliou que seria “mais fácil” para os dois países “combater viciados”. Em seguida, afirmou: “Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”.

A pergunta que levou ao comentário tratava das recentes declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, que vem defendendo operações letais contra narcotraficantes sem necessidade de declaração formal de guerra. Os EUA mantêm ofensiva no mar do Caribe mirando o tráfico, e Trump admitiu nesta semana ter autorizado ações secretas da CIA na Venezuela.

Além de reconhecer o deslize, Lula tentou demonstrar firmeza na política de segurança, citando recordes de apreensões de drogas e a operação Carbono Oculto, que desarticulou um esquema bilionário do PCC relacionado ao mercado ilegal de combustíveis. Ele também mencionou o encaminhamento da PEC da Segurança Pública ao Congresso. “Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, afirmou.