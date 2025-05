BRASIL

Cacau Show: franqueados afirmam que rede funciona como “seita”

Franqueados da Cacau Show relatam perseguição contra quem discorda de CEO e fundador da maior rede do país

Grandes eventos motivacionais com palestras, música alta, discursos e depoimentos emocionantes de sucesso. Lives e encontros virtuais para falar do poder da iniciativa, do pensamento positivo e da dedicação incansável à empresa. E, ao mesmo tempo, total ausência de espaço para discutir cláusulas dos contratos e as políticas da empresa – como aumento abrupto dos preços dos produtos.>