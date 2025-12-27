DE PASSAR MAL

Calor extremo deixa mais de 1,2 mil cidades no país em alerta até segunda-feira (29): 'Sinto tonteira, falta de ar'

A onda de calor que atinge três regiões do país impõe riscos à saúde

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08:19

A onda de calor que atinge três regiões do país impõe riscos às populações de 1,2 cidades e pode afetar a saúde de milhões de brasileiros. É que, de acordo com especialistas, ficar exposto ao calor extremo pode fazer com que o organismo sinta alguns efeitos que vão além do desconforto e do cansaço. Quando a temperatura do corpo sobe de forma excessiva existe o risco do estresse térmico, que em casos graves pode levar a morte.

O corpo humano opera, em média, a 36,5°. Quando a temperatura ambiente sobe muito, o organismo ativa a transpiração. Mas esse processo exige muita água e sais minerais, o que pode levar à desidratação. Se a regulação falha, a temperatura interna pode ultrapassar os 40°, levando à hipertermia, que afeta os órgãos vitais.

"A desidratação intensa e a pressão arterial baixa levam a uma disfunção de diversos órgãos e tecidos principalmente o sistema nervoso central levando a uma confusão, a uma perda da função adequada cerebral e de outros órgãos também. Frente a uma exposição ao calor intenso qualquer sintoma deve ser valorizado procurar um lugar mais fresco repouso e principalmente procurar se hidratar", explicou o cardiologista Henrique Patrus, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

No Rio de Janeiro, em três dias, a rede pública de saúde do município registrou mais de 1,3 mil atendimentos possivelmente relacionados ao calor. Os principais sintomas foram tontura, fraqueza e desmaio, além de queimaduras solares. Vendedor de picolé, seu Ciro Canaã Filho, 81 anos, trabalha debaixo de sol e sofre com o calorão. "Sinto tonteira, falta de ar, começo a suar frio", conta. Hipertenso, Nilson Cândido precisou procurar atendimento médico por conta do mal estar causado pelo calor. "Senti tonteira, eu tenho problema de pressão. Sol está muito quente, acho que aquela quentura toda na cabeça esse calor todo que faz que nem aguenta de jeito nenhum", relata.