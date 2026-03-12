DEFESA

Câmara aprova projeto que libera venda de spray de pimenta para mulheres

Proposta libera posse como medida de defesa pessoal

Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:16

Câmara aprova projeto que libera venda de spray de pimenta para mulheres Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (11) um projeto de lei que autoriza a comercialização, compra e posse de aerossóis de extratos vegetais, como o spray de pimenta, para mulheres a partir de 16 anos. A proposta prevê o uso do produto como medida de defesa pessoal.

O texto, de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB-CE), ainda precisa ser analisado pelo Senado antes de virar lei. De acordo com o projeto, o spray poderá ser utilizado para repelir uma agressão “injusta, atual ou iminente”, desde que haja uso “proporcional e moderado”. A norma também determina que a utilização deve ser interrompida imediatamente após a neutralização da ameaça.

Caso o produto seja utilizado fora dessas situações, a usuária poderá sofrer penalidades que vão desde advertência formal até multa equivalente a 1 a 10 salários mínimos.

A proposta também estabelece regras para a compra do item. Mulheres entre 16 e 18 anos precisarão apresentar autorização de um responsável legal. Já no momento da compra será exigida a apresentação de documento oficial com foto, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais que comprove a inexistência de condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça.

As especificações técnicas do produto, incluindo a concentração máxima permitida, serão definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O projeto ainda limita a capacidade dos frascos a 50 mililitros. Recipientes com volume maior ficarão restritos às Forças Armadas e às forças de segurança pública.