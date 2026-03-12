Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara aprova projeto que libera venda de spray de pimenta para mulheres

Proposta libera posse como medida de defesa pessoal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:16

Câmara aprova projeto que libera venda de spray de pimenta para mulheres
Câmara aprova projeto que libera venda de spray de pimenta para mulheres Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (11) um projeto de lei que autoriza a comercialização, compra e posse de aerossóis de extratos vegetais, como o spray de pimenta, para mulheres a partir de 16 anos. A proposta prevê o uso do produto como medida de defesa pessoal.

O texto, de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB-CE), ainda precisa ser analisado pelo Senado antes de virar lei. De acordo com o projeto, o spray poderá ser utilizado para repelir uma agressão “injusta, atual ou iminente”, desde que haja uso “proporcional e moderado”. A norma também determina que a utilização deve ser interrompida imediatamente após a neutralização da ameaça.

Relembre casos de violência masculina contra mulheres

José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos por Reprodução
Inaiane Costa Silva tinha três filhos com principal suspeito do próprio feminicídio por Reprodução/PC-AL
Helmarta Sousa Santos Luz foi vítima do feminicídio cometido por Carlos Mendes dos Santos Júnior por Reprodução
Alef dos Santos Costa responde por um feminicídio que ocorreu em 2020 por Reprodução/Rede sociais
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Polícia acredita que jovem foi vítima de feminicídio por Reprodução
Vítima de feminicídio por Reprodução
Cláudia Maria foi morta a tiros em feminicídio por Reprodução
Carlos Antônio dos Santos foi condenado a 26 anos e oito meses de prisão pelo estupro seguido de feminicídio de sua ex-companheira por Divulgação/MP-BA
A vítima da tentativa de feminicídio foi socorrida para o HGE, onde recebe atendimento por Reprodução/ TV Bahia
Um homem foi seguido por populares e linchado após a tentativa de feminicídio por Reprodução/Redes sociais
Maria Elizete Cruz Gonçalves, vítima de feminicídio em Juazeiro por Redes sociais
Feminicídio aconteceu no fim de semana por Reprodução
A modelo e influenciadora Laiz Elizíario acusou Guilherme Holanda de violência doméstica por Reprodução/Instagram
Gabi Cavallin denunciou atacante Antony, do Manchester United, por violência doméstica por Reprodução/Segue A Cami
Ex-esposa de Luís Fabiano o acusa de violência doméstica por Redes sociais
Mulheres israelenses enfrentam a polícia durante uma manifestação contra a violência doméstica na cidade costeira mediterrânica de Tel Aviv. por JACK GUEZ / AFP
Mulheres indianas protestam contra a violência doméstica, ataques sexuais e discriminação no trabalho em Nova Deli. por PRAKASH SINGH / AFP
Dado Dolabella cometeu violência contra Marcela Tomaszewski   por Reprodução
"Calvo do Campari" tentou estuprar, foi preso e liberado por Reprodução
1 de 21
José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos por Reprodução

Caso o produto seja utilizado fora dessas situações, a usuária poderá sofrer penalidades que vão desde advertência formal até multa equivalente a 1 a 10 salários mínimos.

A proposta também estabelece regras para a compra do item. Mulheres entre 16 e 18 anos precisarão apresentar autorização de um responsável legal. Já no momento da compra será exigida a apresentação de documento oficial com foto, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais que comprove a inexistência de condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça.

As especificações técnicas do produto, incluindo a concentração máxima permitida, serão definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O projeto ainda limita a capacidade dos frascos a 50 mililitros. Recipientes com volume maior ficarão restritos às Forças Armadas e às forças de segurança pública.

Em caso de roubo ou furto do spray, a proprietária deverá registrar boletim de ocorrência no prazo de até 72 horas.

Tags:

Violência Contra A Mulher

Mais recentes

Imagem - Aluna de 12 anos é espancada por colega dentro de banheiro de escola no Rio

Aluna de 12 anos é espancada por colega dentro de banheiro de escola no Rio
Imagem - Pandora do PCC: mulher é presa por liderar tribunal do crime e ordenar mortes

Pandora do PCC: mulher é presa por liderar tribunal do crime e ordenar mortes
Imagem - Malha fina do IR: veja sete erros que colocam o contribuinte em risco

Malha fina do IR: veja sete erros que colocam o contribuinte em risco

MAIS LIDAS

Imagem - Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização
01

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
02

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
03

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
04

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial