Câmara dos Deputados aprova proposta que cria licença menstrual de até 2 dias; entenda

A licença valerá para as trabalhadoras com carteira assinada, empregadas domésticas e estagiárias

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:41

Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados Crédito: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28) o Projeto de Lei 1249/22 que garante licença de até 2 dias consecutivos por mês para mulheres que sofrem com sintomas graves associados ao fluxo menstrual. A matéria segue para análise do Senado.

A licença valerá para as trabalhadoras com carteira assinada, empregadas domésticas e estagiárias. O direito ao afastamento remunerado será concedido mediante a apresentação de laudo médico que comprove as condições que impeçam temporariamente de exercer as atividades.

O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP), para o projeto de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que argumentou que a medida visa garantir maior equidade e prevenção em saúde ocupacional.

“Cerca de 15% das mulheres enfrentam sintomas graves, com fortes dores na região inferior do abdômen e cólicas intensas, que chegam, muitas vezes, a prejudicar a rotina”, explica Jandira Feghali.

