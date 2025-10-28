VAI PRA O SENADO

Câmara dos Deputados aprova proposta que cria licença menstrual de até 2 dias; entenda

A licença valerá para as trabalhadoras com carteira assinada, empregadas domésticas e estagiárias

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:41

Câmara dos Deputados Crédito: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28) o Projeto de Lei 1249/22 que garante licença de até 2 dias consecutivos por mês para mulheres que sofrem com sintomas graves associados ao fluxo menstrual. A matéria segue para análise do Senado.

A licença valerá para as trabalhadoras com carteira assinada, empregadas domésticas e estagiárias. O direito ao afastamento remunerado será concedido mediante a apresentação de laudo médico que comprove as condições que impeçam temporariamente de exercer as atividades.

O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP), para o projeto de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que argumentou que a medida visa garantir maior equidade e prevenção em saúde ocupacional.