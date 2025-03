VIOLÊNCIA

Cantora é estuprada por colega de banda enquanto dormia, em GO: 'Nojo'

Músico foi autuado por estupro de vulnerável, crime que prevê pena de até 15 anos de prisão. Abuso ocorreu na casa de amigo do agressor

Uma cantora foi estuprada por um músico da própria banda enquanto dormia. O crime ocorreu em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. O suspeito foi preso em flagrante por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município, no mesmo dia em que teria cometido a violência sexual, no último domingo (23/3).>