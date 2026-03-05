TRAGÉDIA

Casal e os dois filhos morrem após carro derrapar, rodar na pista e ser atingido por caminhão

Mãe, pai e uma filha de 2 anos morreu no local e o filho de 6 anos ainda chegou a ser socorrido para o hospital, mas também não resistiu

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 08:06

Casal e os dois filhos morrem após carro derrapar, rodar na pista e ser atingido por caminhão Crédito: Reprodução

Quatro integrantes de uma família morreram em um acidente de trânsito na rodovia PRC-280 em Clevelândia, no Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo em que as vítimas viajavam derrapou em meio a uma forte chuva, rodou na pista e foi atingido e prensado por um caminhão. O acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (3), no sentido Clevelândia-Palmas. As informações são do Portal Terra.

As vítimas foram identificadas como Graciele Maurer, 33, Danilo Ferreira, 29, e os filhos Maitê, de 2 anos, e Gael, de 6. A família morava em Abelardo Luz (SC) e estava a caminho da cidade no momento da colisão. A PRE informou que, por volta de 17h45, começou a chover na região. Danilo, que dirigia o carro, perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e foi atingido pelo caminhão, que seguia na via contrária.